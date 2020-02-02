İstanbullular müjde! Sıcaklıklar artıyor

Hava durumu 2 Şubat raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre öğle saatlerine kadar Trabzon Rize ve Artvin çevrelerinde öğleden sonra ise Muğla çevreleri haricinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edilen detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ankara °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



