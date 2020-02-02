İstanbullular müjde! Sıcaklıklar artıyor
Hava durumu 2 Şubat Pazar günü nasıl olacak? Sevdikleriyle Pazar programı yapanlara müjde. Hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak.
02 Şubat 2020, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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Hava durumu 2 Şubat raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre öğle saatlerine kadar Trabzon Rize ve Artvin çevrelerinde öğleden sonra ise Muğla çevreleri haricinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edilen detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ankara °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu