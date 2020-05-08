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Türkiye İstanbullular sokağa akın etti! Aralarında yaşlı ve çocuklar bile var

İstanbullular sokağa akın etti! Aralarında yaşlı ve çocuklar bile var

Türkiye

İstanbullular sokağa akın etti! Aralarında yaşlı ve çocuklar bile var

Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören birçok kişi, İstanbul Maltepe Sahili'ne akın etti. İçlerinde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da vardı.

08 Mayıs 2020, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.


Bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynadı. Sahile gelenler arasında 20 yaş altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üzerindeki kişiler de yer aldı.


Yenibosna'da kurulan semt pazarı hınca hınç doldu. Bazı vatandaşların salgın ile mücadelede uygulanması gereken sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazı vatandaşlar ile pazar esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü.

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