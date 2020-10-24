İstanbullular virüse aldırmadan güneşin tadını çıkardı
İstanbullular hafta sonunda güneşli havanın tadını çıkarmak için meydan ve sahillere akın etti. Corona virüs vaka sayısının en çok yükseldiği illerden biri olmasına rağmen İstanbullular salgına aldırmadı.
24 Ekim 2020, Cumartesi 16:17 Son Güncelleme:
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İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıktı. İstanbullular, vaka sayılarının en çok arttığı illerden birinde yaşamalarına rağmen salgını görmezden geldi. Güneşi gören vatandaşlar, Eminönü ve Zeytinburnu Sahilleri'ne akın etti. Öte yandan Taksim Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti. Piknik ve alışveriş yapan vatandaşların, zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
Güneşli havayı fırsat bilen Afgan uyruklu bir vatandaş, Zeytinburnu Sahili'nde denize girdi.
Maske takmayanlar da var
Ayrıca Eminönü ve Taksim Meydanı'ndaki kabalık, zaman zaman sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Kimi vatandaş maske takarken, bazı vatandaşlar ve turistlerin ise maske takmadıkları görüldü.
DHA
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