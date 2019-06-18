İstanbullulara güzel haber! TEM kavşağı açılıyor

İstanbul’un kuzeyinde yer alan Kuzey Marmara Otoyolu’nun TEM kavşağını bu haftasonunda açacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Bu yolun açılması özellikle bu bölgedeki sanayicilerimiz için önemli olacak” dedi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca-Yassıören kesimi ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı’nın açılışı 16 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

ÇATALCA’DAN TEM’E BAĞLANIYOR

Toplam 398 kilometre uzunluğa sahip Kuzey Marmara Otoyolu’nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de içinde olduğu Odayeri-Kurtköy arası yaklaşık 2 yıldır trafiğe açık. 25.3 kilometrelik Odayeri-Yassıören arası ise 29 Ekim 2017’de İstanbul Havalimanı’nın resmi açılışıyla birlikte hizmete sunulmuştu. 16 Mart’ta açılışı yapılan kısımla otoyol Çatalca’ya kadar uzatılmıştı. Şimdi de haftasonu Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca’da TEM’e bağlanacak.