İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz! Trafik yoğunluğu var İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor. Sabah saatlerinden beri yağmur etkili oluyor. Yağmurla birlikte meydana gelen kazalar trafik yoğunluğunu da artırdı