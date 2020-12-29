İstanbullulara iş çıkışı kötü sürpriz: Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine çıktı
İstanbul’da akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, ulaşımı durma noktasına getirdi. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyelerine yükseldi.
29 Aralık 2020, Salı 19:01 Son Güncelleme:
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İstanbul’da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu. İBB trafik uygulamasında yoğunluğun yüzde 71 seviyesine kadar çıktığı görüldü. Bölge bölge trafikteki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.
İSTANBUL (İHA)
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