Türkiye İstanbulluların adresi Büyükada oldu! Müsilajsız denize akın ettiler

İstanbulluların adresi Büyükada oldu! Müsilajsız denize akın ettiler

Türkiye

İstanbulluların adresi Büyükada oldu! Müsilajsız denize akın ettiler

İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünü de yoğunluk oluştu. Adaya gelenlerden bazıları da denize girdi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün tatil olması ile sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular Büyükada'ya akın etti. Büyükada'ya gelenler adanın keyfini çıkardı. Restoran, cafe ve dondurmacılarının önünde yoğunluk oluştu. Bazıları ise denize girmeyi tercih etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni müsilaj oluşumunun beklenmediğini, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini belirtmişti.

Adanın çok kalabalık olduğunu söyleyen Sena Karaca, "Vapurlar bugün ücretsiz biz de adaya geldik. Ancak ada fazla kalabalık. Biz de kendimizce eğleniyoruz. Bisiklet turu yaptık. Tepeye çıktık" dedi.  Zafer Konan, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil o yüzden Büyükada'da vakit geçirmek istedim. Bugün çok şanslıyım akbil bedavaydı. O yüzden ada baya kalabalık" diye konuştu.

Ömer Özcan ise, "Büyükada'yı keşfettik. Karnımızı doyurduk. Şu an dondurmamızı yiyip dönmeyi düşünüyoruz" dedi. Harun Akman ise "Bugün resmi tatil olduğu için zamanımızı Büyükada'da değerlendirmek istedik. Adalar bizim için güzel bir tercih oldu. Şu an vapurlar ücretsiz, insanlar bu durumu fırsata çevirip gezmeye geliyor" ifadelerini kullandı.


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