İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Hala etkisini sürdüren kar, zaman zaman tipi şeklinde görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.





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Bembeyaz bir kar örtüsüne büründü

Kar yağışı, Anadolu Yakası'nda ise saat 03.00 itibari ile etkisinin iyice arttırdı. Anadolu Hisarı ve Üsküdar'da etkisini iyice arttıran kar yağışında yerler yavaş yavaş kar tutmaya başlarken, arabaların üzeri ise bembeyaz bir kar örtüsüne büründü.

Kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Karayolları, belediye, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri tedbirleri artırarak çalışmalarını sürdürdü.

'Umarım ekipler de hazırlıklarını tam yapmıştır'

Karla kaplı aracını temizlemeye çalışan taksi sürücüsü Serkan Çınar, "Karı bekliyorduk zaten. Bayağı da bir tutmuş. Karın çilesi mi diyelim ne diyelim bilemedim. Zincirlerimiz yok ama kar lastiklerimiz var. Bu şekilde ilerleyeceğiz artık. Uyarılar yapılıyordu. Bekliyorduk biz de. Geldi, gördük. Umarım ekipler de hazırlıklarını tam yapmıştır" dedi.

'Sevgililer günü kar dinlemiyor'

Ellerinde çiçek Sevgililer Günü mesaisi yapan kurye Berhan Aydar ise, "Mesaimiz başladı. Çok yoğunuz. Sabah saat 7’de başladık. Daha da var. Saat 5’e kadar ancak biter. Kar da başladı. Çok zorlandık. Yürüyerek çıkıyoruz. Yolları gidemiyoruz yani arabalar gitmiyor. Tıkandı yollar. Ara sokaklarda gidemiyoruz. Ne yapalım sevgililer günü kar dinlemiyor" diye konuştu.

Hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gösterdi

Kar yağışının ardından Anadolu Yakasında Çamlıca Tepesi, Üsküdar ve Kadıköy Meydanları görüntülendi. Ara sokaklarda otomobillerin ve ağaçların üzerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceyi gösterdi. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yollar boş kaldı.











