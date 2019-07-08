İstanbul'un 3 ilçesine son dakika uyarısı
Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.