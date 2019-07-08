İstanbul'un 3 ilçesine son dakika uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

08 Temmuz 2019, Pazartesi 17:48 Son Güncelleme:
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İstanbul'un 3 ilçesine son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

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