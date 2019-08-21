Ve İstanbul'da beklenen yağış İstanbul'a düşmeye başladı.

Kentin Anadolu yakasını kara bulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



