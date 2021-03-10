Ekonomi İstanbul'un ardından Ankara'da da Uber hizmet verecek

İstanbul'un ardından Ankara'da da Uber hizmet verecek

Ekonomi

İstanbul'un ardından Ankara'da da Uber hizmet verecek

İstanbul'da hizmet veren Uber, bugün itibarıyla Ankara'da da hizmete başlayacak. 'MERHABAANKARA' kodu ile mart ve nisan boyunca Ankara'da 40 liraya kadar yolculuk hediye olacak.

10 Mart 2021, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
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Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği bildirildi.

Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, "MERHABAANKARA" kodunu kullanarak mart ve nisan boyunca Ankara'da yapılacak bir yolculuğun 40 liraya kadarlık tutarının hediye olacağı bilgisi verildi.


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