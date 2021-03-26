Türkiye İstanbul'un barajlarında sevindiren doluluk oranı

İstanbul'un barajlarında sevindiren doluluk oranı

Türkiye

İstanbul'un barajlarında sevindiren doluluk oranı

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve kar yağışlarının ardından baraj doluluk oranları yüzde 70'i geçti. İstanbul'da son 1 yıldır ilk kez baraj doluluk oranı yüzde 70'i geçti. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında baraj doluluk oranlarını değerlendirdi.

26 Mart 2021, Cuma 11:03 Son Güncelleme:
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İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranları yüzde 70'i aşarak 70,63 seviyesine geldi. İstanbul'daki son kar yağışıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranları, son 1 yıldaki ay sonu doluluk oranları grafiğine göre en yüksek oran olarak öne çıktı.


CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını canlı yayında değerlendirdi. Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında yüzde 70 doluluk oranının önemli bir değer olduğunu belirterek "Artık bahar ayları Türkiye'de 1 aya indi. 2 mevsime geçiyoruz artık, küresel iklim nedeniyle yarı kurak iklime geçeceğiz" dedi.

İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları:

Son şubat ve mart ayında barajların su seviyeleri bayağı bir yükseldi. Bu yağışları çok beklemiyorduk ama kutuplardaki alçak basıncın biraz zayıflaması bu yağışlı havayı getirdi. Çok iyi oldu, barajlarımızdaki su miktarı arttı. Daha su toplama havzalarında kar örtüsü var. Bunlar da eriyecek. Yüzde 70'lerdeki bir doluluk oranı önemli bir doluluk oranı. Artık bahar ayları Türkiye'de 1 aya indi. 2 mevsime geçiyoruz artık, küresel iklim nedeniyle yarı kurak iklime geçeceğiz.

Su son derece önemli. Arz ve talebe baktığımızda çok büyük fark var. Su kaynaklarını geliştirmeye devam etmemiz lazım. Şimdiye kadar hep yükseldi barajlar ama bundan sonra buharlaşma kayıpları meydana gelecek. Yaz aylarında bu değerler inmeye başlayacak, dikkat etmemiz lazım.


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