Kasım ayında kurak bir mevsim geçirilirken İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un ne kadar suyu kaldığını açıkladı. Son bir ayın kurak geçmesi ile barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azaldığı belirtildi.

1 Aralık tarihinde yapılan ölçüm ile İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.

Mermutlu yaptığı açıklamada, "İstanbul’un barajlarındaki su seviyesinin yüzde 36’lare düşmesi üzerine, 'İstanbul'un 100 günlük su kaldı’ iddialarına İSKİ’den yanıt geldi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un 310 milyon metreküp suyu kaldı" dedi.

Mermutlu tasarruf çağrısı yaptı

Tasarruf çağrısı yapan Mermutlu, küresel iklim değişikliği nedeniyle eskiden eylül-ekim aylarında aldıkları yağışları artık ancak kasım-aralık döneminde alabildiklerini belirtti. Mermutlu, "Burada iki aylık bir kaybımız olur, onu kapatmak için tasarruf yapmamız gerekiyor, bunla ilgili vatandaşlarımızı uyaracak kamu spotu çalışmalarımız" sürüyor dedi.

Dünkü yağışlardan 2 milyon metreküp civarında su aldıklarını söyleyen İSKİ Genel Müdürü, "İstanbul'da su bitmiyor, İstanbullular rahat olabilir" dedi.



