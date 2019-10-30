Özel sahne dekorları, dans eden zombiler, mekanı saran iskelet askerler ve DJ performansların yer alacağı gecede bir çok sürpriz yaşanacak.





“En İyi Kostüm”, “En Korkunç Kostüm” ve “En İyi Çift” dallarında 'Ödüllü Kostüm Yarışması' düzenlenecek. Partiye katılanlara istedikleri makyaj, makyözler tarafından ücretsiz olarak yapılacak.

Etkinliğin giriş ücretleri 50 TL ve 1 yerli içki dahil. Biletler, Biletix'ten ya da Dorock XL gişelerinden temin edilebilir.