İstanbul’un en değerli arsaları satışta

Emlak Konut GYO, İstanbul'daki 5 arsasını 15 Ekim'de ihale ile satacak. İhaleye çıkacak yerler arasında, Beşiktaş'taki Jandarma Dikimevi arsası ile Bakırköy'deki polis okulu arsası da yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle TOKİ'nin devralarak Emlak Konut'a sattığı Barbaros Bulvarı üzerindeki 29 bin 750 metrekarelik Jandarma Dikimevi arazisinin muhammen bedeli KDV dahil 472 milyon lira olarak belirlendi. Arsanın imar planı geçtiğimiz aylarda değiştirilmişti.

HAVALİMANINA KOMŞU

Atatürk Havalimanı'na komşu konumuyla dikkat çeken, iki parselde 52 bin 939 metrekarelik Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arsası ise 584 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye çıkarılan diğer 3 arsa ise Başakşehir'de yer alıyor. Emlak Konut'un satışa çıkardığı 5 arsanın toplam muhammen bedeli, KDV dahil 1 milyar 416 milyon lirayı buluyor..