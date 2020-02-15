EMRE’DEN ‘BEŞİBİRYERDE’

Son 30 yılda İstanbul ve Bodrum’da açtığı mekanlarla eğlence hayatına farklı Trend’ler getiren Emre Ergani yine bombasını patlattı ve geçen hafta Karaköy sahilindeki JW Marriott Istanbul Bosphorus Otel bünyesinde beş farklı konseptte restoran bar ve cafe açtı.

OCTO RESTAURANT

Otelin en üst katındaki restoranın Portekizli şefi Jorge Lavos Costa harikalar yaratıyor. Menüde istiridyeden yengece tüm deniz ürünlerinin yanında leziz mezeler var.

BRASSERIE TURQUE

Emre, yeni bir brasserie konsepti yaratmış. Menüsünde Türk yemeklerinin farklı yorumları sunuluyor.

SKULL &BONES

Burası bir tapas ve kokteyl barı. Karaköy’ün dokusuna uygun, asi ve rahat bir mekân.

DOM PERIGNON ROOM

İstanbul’un ilk şampanya ve şarap barı. Günün her saatinde buraya uğrayıp atıştırmalıklar eşliğinde eski İstanbul manzarasına karşı buz gibi şampanyanızı yudumlayabilirsiniz.

BAKING COMPANY

Emre, kahve sevenleri de düşünüp bir de üçüncü jenerasyon ‘roastery coffee shop’u açmış. Yeni kahveler tatmak istiyorsanız çok doğru bir adres.

ÇOK ÖZEL GECE KULÜBÜ: SAINT

İşletmeci Burak Akkök, 20 Şubat gecesi Karaköy’de Saint (Aziz) adında bir gece kulübü açıyor. Kapısı 23.00’te açılacak Saint’te eğlence, 05.00’e kadar devam edecek. Burak, gece yarısı karnı zil çalanları da düşünüp mutfağın başına Şef Selin Yardımcı’yı getirmiş.

Selin, geç saatlerde yiyebileceğiniz atıştırmalıklar ve bar tabakları hazırlamış. Saint’e gitmek isteyenlerin korkarım araya hatırlı kişiler sokması gerekecek. Çünkü Burak’ın hazırladığı listede adınız yoksa kulübe girmeniz çok zor.

MODERN GAZİNO: GECE LIFE

Piyalepaşa’daki Double Tree by Hilton’un içinde Gece Life adında yemekli bir canlı müzik mekanı açıldı. Yeni nesil modern gazino 500 kişi kapasiteli. Mekan çok ferah. Çünkü salon açık ve net. Hiç taşıyıcı sütun yok.

Her noktadan sahneyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Linet, Fatih Ürek, Ayta Sözeri, Ebru Yaşar, Rober Hatemo ve daha birçok ünlü ses sanatçısı sezon boyunca Gece Life’ta sahne alacak.

ALANCHA BUBBLES

Zorlu AVM bünyesinde aynı çatı altında hizmet veren Collection Jewellery ve MacKenzie Childs kabuk değiştirip içlerine Maçka’daki ünlü Alancha Restaurant’ı dahil etti. Alancha Bubbles lüks segment içkiler eşliğinde havyar, kaz ciğeri ve atıştırmalıkların sunulduğu bir yer. Alışveriş sonrası hoş vakit geçirmek isteyenler için ideal.

MOMO BEBEKÖY VE ANGELO GRANDE

İki sezondur Alaçatı ve Dalyan’ın en popüler iki plajı olan Momo Beach ve Spiaggia Grande bir buçuk ay önce İstanbul’a kışlıklarını açtı. Bebeköy’deki Momo ve Arnavutköy’deki Angelo Grande kısa sürede şehrin en popüler iki adresi oldu.

Yemekleri de harika, eğlencesi de. Angelo’nun üst katında saat 01.00’den sonra canlı müzik yapan 50 kişilik minik bir de kulübü var. Sakın rezervasyonsuz gitmeyin, kapıda kalırsınız.