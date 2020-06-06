Corona virüs salgınının başladığı günden bu yana Türkiye’de vakaların yarısından fazlasına rastlanan İstanbul’da, hayat çok çabuk normale döndü. Tüm Türkiye’de 1 Haziran’da yeni normal hayata geçişle birlikte 16 milyon nüfuslu megakentte yaşayan İstanbullular salgın öncesi günlerine dönmeye başladı. Normal hayata geçişte corona virüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçilmesi için önlem olarak sosyal mesafenin önemi artsa da İstanbul’un bazı ilçelerindeki nüfus yoğunluğu kilometrekarede 40 bin kişiyi geçiyor.

En küçük yüzölçümüne sahip ilçe

Yüzölçümü açısından İstanbul’da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, en yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak sıralanıyor. Bu ilçeler arasında ise en çok dikkat çeken ise 7 kilometrekarelik yüzölçümü ve 289 bin nüfusu ile Güngören. İstanbul’un yüzölçümü açısından en küçük ilçesi olan Güngören, kilometrekareye düşen insan sayısında ise en fazla nüfusa sahip ilçe.

İlçenin en kalabalık yeri olan Menderes Kapalı Yol Caddesi. Cadde, salgın öncesi dönemdeki gibi iğne atılsa yere düşmeyecek kadar yoğun. Sıcak havanın da etkisiyle kendini sokağa atanlar sosyal mesafe tanımamış. Sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı çocuklar dışarda.

Zabıtaların uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske takma kuralını da çoğunlukla uygulamıyor. Esnafların dikkati, maske ve mesafeden çok işlerin düzelmesine yönelik.

Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor

Ara sokakları boş olan ilçenin özellikle anayol, kaldırım ve Merter Tekstil Merkezi’ne yakın bölgelerinde sosyal mesafeye dikkat etmeyen nüfus yoğunluğu daha da artıyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla açılan kafe ve restoranlarda da durum aynı. Açık olan bir restoranda normalde iki kişinin oturması gereken masada 4 kişilik arkadaş grubu var.

Restoranın sahibi bu görüntüyü, “Bir masaya tek kişi oturtarak durumu nasıl yürütelim. Müşteri yan yana oturmak istiyor. Nasıl engel olalım? Aynı aileyi de masada ayıracak değiliz” diye açıklıyor. Bazı restoranlarda ise sosyal mesafe kuralına uyuluyor. İlçede Akıncılar bölgesinde ise bulunan bir kahvehane hemen göze çarpıyor. Kahvehanenin dikkat çeken tarafı ise 10-15 metrekarelik alanında en az 20 kişinin oturması.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve maskeleri sadece çenelerinin altında süs olarak takan kahvedeki vatandaşların Türkiye’de corona virüs salgını bitmiş gibi rahatça dip dipe oturmaları gözlendi. Bu kadar küçük bir alanda oturmaları ile ilgili konuşan kahvedeki vatandaşlar, “Ne yapalım yeni normale döndük. Kahvenin içi biraz dolu ama yapacak birşey yok. Zaten ne okey, ne kağıt oyunu oynayabiliyoruz. Maskeyi çıkardık, çıkarmasak çayı nasıl içeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'un en kalabalık ilçeleri

İstanbul’da kilometrekareye göre en fazla insan sayısı düşen 5 ilçe şöyle: Güngören: 41 bin 348, Gaziosmanpaşa: 40 bin 996, Bahçelievler: 35 bin 944, Bağcılar: 32 bin 396, Bayrampaşa: 30 bin 526.

AVM’nin önünde bekleyen vatandaşlar uzunca bir kuyrukta bekliyor. Maskesiz kimsenin alınmadığı AVM’de önce girişte ateş ölçülüyor. Ardından içeriye alınıyor.

Milliyet







