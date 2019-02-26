İstanbul'un en pahalı villası satışa çıkıyor

İstanbul'un en pahalı evi olarak bilinen Boğaz'daki 6 odalı, bin 500 metrekarelik villa 210 milyon lira bedelle satışa çıktı

26 Şubat 2019, Salı 08:41
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İstanbul'un en pahalı villası satışa çıkıyor

Türkiye'nin en pahalı evlerinden biri satışa çıktı. Ünlü marka Jumbo'nun kurucusu Çolakyan Ailesi'ne ait Boğaz'daki villa, 210 milyon liraya yeni sahiplerini bekliyor. İstanbul'un en pahalı villası olarak bilinen ev, 6 odalı. Bin 500 metrekarelik villa, Bebek ile Rumelihisarı'ndaki konumu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çekiyor.

Nuran Çolakyan ve eşi Irma Hanım, evde pay sahibi aile üyeleri arasında.

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