Türkiye İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapıldı

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapıldı

Türkiye

İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapıldı

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

29 Mart 2020, Pazar 19:39 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."

Vali Yerlikaya'dan corona virüs nedeniyle 48 saat uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs nedeniyle İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."


AA

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