Türkiye İstanbul'un göbeğinde akılalmaz işgal! Oturduğu yerden para topladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz işgal! Oturduğu yerden para topladı

Türkiye

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz işgal! Oturduğu yerden para topladı

Taksim'de sokağa araçlarını park eden vatandaşlardan para toplayan değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

03 Ağustos 2020, Pazartesi 14:23 Son Güncelleme:
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Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi. Hiçbir şeyin değişmediğini gösteren anlar görüntülendi.

Bıçaklanma olayı yaşanmıştı 

Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu'nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anbean görüntülendi 

Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor. Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


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