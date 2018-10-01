Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler’de bulunan tarihi Çobançeşme Köprüsü yanında meydana geldi.

İsmi bilinmeyen bir şahıs, yoldan geçen Fehmi Kaplan isimli bir vatandaş tarafından köprünün yanında bir iple ağaca asılı halde bulundu.

Durumu gören Kaplan hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelere başladı. Ağaca asılı halde bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, 35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi.