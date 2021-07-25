Kurban Bayramı tatilinin son gününde de İstanbul'un havalimanlarında yoğunluk devam ediyor. Tİstanbul Havalimanı'nda bugün iniş ve kalkış olmak üzere toplam 1070 uçuşta, 160 binin üzerinde yolcu havalimanından geçecek. Kurban Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.

İSTANBUL HAVALİMANLARINDA YOLCU YOĞUNLUĞU

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı turizm bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Uçuş ve yolcu sayısıyla, pandemi döneminin en yüksek rakamlarına ulaşıldı.









İstanbul Havalimanı'nda bugün 540 iniş ve 530 kalkış olmak üzere toplam 1070 tarifeli sefer yapılacak. Bu uçuşlarda ise 90 bin gelen olmak üzere toplam 160 binin üzerinde yolcunun havalimanından geçiş yapacağı öğrenildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA EN YÜKSEK YOLCU SAYISI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise dün, 340'ı geliş olmak üzere toplam 667 sefer gerçekleşti. Bu uçuşlarda 106 bin 463 yolcu geçiş yaptı. Bu rakam, hem pandemi döneminin hem de 2021 yılının en yüksek yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün de yoğunluk bekleniyor. Tatilin son gününde 353'ü geliş olmak üzere toplam 690 sefer gerçekleştirileceği belirtildi.

THY BİN 397 UÇUŞ İLE 216 BİN YOLCU TAŞIYACAK

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her dört koltuğumuzdan üçünde siz varsınız ve Türk Hava Yolları yeniden hayal ettiğimiz noktada... Bugün 216 bin misafirimizi Bin 397 uçuşumuzda yüzde 76,6 doluluk oranıyla taşıyoruz. Gururla uçmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UÇAKLARDA BOŞ KOLTUK YOK

Tatil dönüşü uçaklarda boş koltuk bulmak mümkün değil. Kurban Bayramını memleketi Şanlıurfa'da geçiren Sema Abacıoğlu, sakin bir tatil geçirdiğini belirterek, "Güzel ve keyifli bir tatildi. Bayramdan bir hafta önce gittim. Şimdi tekrar bu yoğun şehre geldik. Dönüş biletimi 40 gün öncesinden aldım. Son biletlerden biriydi. Ciddi bir yoğunluk vardı" diye konuştu.

Mardin'den gelen Barış Aslan ise "Burada çalışıyorum. Bayram tatiline bir haftalığına memleketim Mardin'e gittik. Şimdi de oradan dönüş yaptım. Malum tatil bitiyor, yarın işbaşı yapacağım. Ben de o nedenle geldim. Havalimanı ve uçak çok yoğundu" şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE'DE TATİLİN SON GÜNÜ DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Çanakkale’deki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde başlayan yoğunluk, bugün de sürdü.





Kentte feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı’nın 3’üncü gününden bu yana tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de sürdü. Ege ve Balıkesir’in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale’nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini geçirenler, İstanbul ve Trakya’nın çeşitli illerindeki evlerine gitmek için Çanakkale feribot iskelesine gelmeye devam etti. Son 3 gündür, her gün 2 kilometreyi aşan araç kuyruğunun bugün daha az olduğu görüldü.

Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribotla tarifesiz seferler yapıyor. Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.

TEKİRDAĞ'DAN İSTANBUL YÖNÜNE ARAÇ KUYRUĞU

Kurban Bayramı tatilini Marmara ve Ege Denizi kıyılarında geçirip İstanbul'a dönüşe geçen tatilciler, Tekirdağ'da araç yoğunluğu oluşturdu.





Bayram tatilini, Marmara Denizi'ndeki adalar ile Çanakkale ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki tatil beldelerinde geçiren İstanbullular, dönüşe geçti. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru yoğunluk yaşanıyor.

Marmaraereğlisi ilçesindeki ışıklı kavşaklarda, zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yoğun araç trafiğinin yaşandığı kavşaklarda önlem aldı. Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, dronla da havadan kontrol yapılıyor.

YALOVA'DAKİ TOPÇULAR FERİBOT İSKELESİ BU YIL SAKİN

Kurban Bayramı tatilinin ardından, gittikleri bölgelerden dönüş yoluna geçenler nedeniyle geçen yıllarda yoğunluğun oluştuğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi, bu yılı sakin geçirdi.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte tatili il dışında geçirenlerin dönüş yolculukları başladı. Geçen yıllarda Osmangazi Köprüsü yerine deniz yolunu tercih edenlerin yoğunluk oluşturduğu Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nin bu yıl sakin olduğu gözlendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, iskelede 18 gemiden 12'si hizmet veriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşanmadığı iskelede, günün ilerleyen saatlerinde ise yoğunluk bekleniyor.

AVŞA ADASI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatilinde 5 bin olan nüfusu yaklaşık 75 bine çıkan Avşa Adası’nda, tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.

Yerli turistlerin tercih ettiği Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası’nda, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Adanın 5 bin olan nüfusu, bayram tatilinde 75 bine kadar çıktı. Otel ve pansiyonlar tamamen dolunca bazı tatilciler sahil kenarlarında çadır kurup konakladı. Bayram tatilinin son gününde tatilciler dönüşe geçti. İDO adaya ek seferler düzenlerken, iskeledeki yoğunluk dikkat çekti.

KOCAELİ'NDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI

Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.

TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU

Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.

DHA