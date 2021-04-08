Bölgede etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

AA-DHA



