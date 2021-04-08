Türkiye İstanbul'un hemen dibinde kar yağışı başladı

İstanbul'un hemen dibinde kar yağışı başladı

Türkiye

İstanbul'un hemen dibinde kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

08 Nisan 2021, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
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Bölgede etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Polisevi ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekipleri, gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı teyakkuzda bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

AA-DHA

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