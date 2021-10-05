Dört bir yanından tarih fışkıran, her sokağı farklı güzelliklere çıkan İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun! 98 yıl önce kırılan işgal zinciri boğazın serin sularına gömülürken, canıyla, kanıyla ve tüm varıyla bu memleketi kurtaran şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. İşte, düşman birliklerinin yurdu terk ediş yıl dönümünde kutlanan İstanbul’un kurtuluşu için bir araya getirdiğimiz mesajlar, sözler ve şiirler…

İSTANBUL’UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

Galata’sı, Kız Kulesi, Ayasofya’sı, Süleymaniye’si ve Dolmabahçe’siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!

Biri İstanbul’u fethetti, diğeri kurtardı. Biri surları delik deşik etti, diğeri düşmanı denize döktü. İkisi de Türk Milleti daima bu cihanda var olsun diye savaştı! İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlu olsun!

İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul’umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!

Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!

6 EKİM İSTANBUL’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU ŞİİRLERİ

İSTANBUL'UN KURTULUŞU

Gözlerimde Atatürk,

yüreğimde Albayrak.

Yatıyorum yatağımda,

uyuyorum rahat rahat

Güneşim ışığı,

seninle yansıyor

İstanbul'un sokakları,

seninle çınlıyor

Türk milletinin gücüyle,

hepsini birden yendik.

Bu vatan uğruna,

canımızı feda ettik

Şanlı bayrağımız gölgesinde,

yaşıyoruz özgürce.

Kutluyoruz bu günü,

hep birlikte el ele

MEHMETÇİK'İN ALAYI

Kurtarınca Ata'mız,

İzmir'i, Edirne'yi

Çekemezdi İstanbul

En büyük işkenceyi.

Bin dokuz yüz yirmi üç

6 Ekim sabahı,

Güzel İstanbul'umuz

Artık kesmişti ,hı!…

Sarayburnu'na çıktı,

Mehmetçik'in alayı.

İstanbul'un şenlendi,

Her yeri, her dolayı.

M. Faruk Gürtunce

İstanbul'un üstüne güneş doğdu

Salih Reis'in deniz kızı motoru

Yemiş'ten Sarayburnu'na kadar

Yakamozlu bir kuşak çekti sulara

Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası

Sabahçı bir horozla bir oldu da

Gazhane'den önce Uzun uzun öttü

İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana

Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin

Gürültüsü bir yana

Bu ilk sesiydi İstanbul'un.

İSTANBUL DİLE GELDİ

Ben tarihe yürümeyi öğreten anne

Savaşlar bende yüceldi,

Çok komutan çay gibi geçti üstünden

Fatih seldi.

Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,

Pırlantaya caka satan sanat otağı,

Evrenin çevresi bir başka bende

Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

Ben yaşamın gökkuşağıyım

Bana çıkar huzur sokakları,

Her mutlulukta imzam var.

Bende kurulur zafer takları…

Ben kader gemilerine liman

Her yıkılışın demir attığı…

Köhne sokaklarımda öksüz soluklar

Gecenin karanlığa kattığı…

Ben sonsuz sarsıntılar şehri

Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…

Taksim'e Tünel'den değil

Bir genç kızın yüreğinden geçilir…

Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,

Ben yaşamak-ölmek alaşımı.

Mendil taşımam Haliç'ten başka

Kahkaham içer gözyaşımı…

Yaşar BARAN