İstanbul’un kurtuluşu mesajları ve sözleri: 6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu şiirleri
İstanbul’un kurtuluşu her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor bu özel gün için mesajlar, sözler ve şiirler binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. Dünya başkenti olan yedi tepeli şehir bundan 98 yıl önce 6 Ekim’de düşman işgalinden kurtulmuş, Türk bayrakları yeniden korkusuzca dalgalanmaya başlamıştı. İşte, 6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu mesajları, sözleri ve şiirleri…
05 Ekim 2021, Salı 23:08 Son Güncelleme:
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Dört bir yanından tarih fışkıran, her sokağı farklı güzelliklere çıkan İstanbul’un kurtuluşu kutlu olsun! 98 yıl önce kırılan işgal zinciri boğazın serin sularına gömülürken, canıyla, kanıyla ve tüm varıyla bu memleketi kurtaran şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun. İşte, düşman birliklerinin yurdu terk ediş yıl dönümünde kutlanan İstanbul’un kurtuluşu için bir araya getirdiğimiz mesajlar, sözler ve şiirler…
İSTANBUL’UN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ
- İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!
- Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!
- Galata’sı, Kız Kulesi, Ayasofya’sı, Süleymaniye’si ve Dolmabahçe’siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.
- Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!
- Biri İstanbul’u fethetti, diğeri kurtardı. Biri surları delik deşik etti, diğeri düşmanı denize döktü. İkisi de Türk Milleti daima bu cihanda var olsun diye savaştı! İstanbul'un işgalden kurtuluşu kutlu olsun!
- İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
- Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul’un Çamlıca’sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
- Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul’umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!
- Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
- İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!
- Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!
6 EKİM İSTANBUL’UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU ŞİİRLERİ
İSTANBUL'UN KURTULUŞU
Gözlerimde Atatürk,
yüreğimde Albayrak.
Yatıyorum yatağımda,
uyuyorum rahat rahat
Güneşim ışığı,
seninle yansıyor
İstanbul'un sokakları,
seninle çınlıyor
Türk milletinin gücüyle,
hepsini birden yendik.
Bu vatan uğruna,
canımızı feda ettik
Şanlı bayrağımız gölgesinde,
yaşıyoruz özgürce.
Kutluyoruz bu günü,
hep birlikte el ele
MEHMETÇİK'İN ALAYI
Kurtarınca Ata'mız,
İzmir'i, Edirne'yi
Çekemezdi İstanbul
En büyük işkenceyi.
Bin dokuz yüz yirmi üç
6 Ekim sabahı,
Güzel İstanbul'umuz
Artık kesmişti ,hı!…
Sarayburnu'na çıktı,
Mehmetçik'in alayı.
İstanbul'un şenlendi,
Her yeri, her dolayı.
M. Faruk Gürtunce
İstanbul'un üstüne güneş doğdu
Salih Reis'in deniz kızı motoru
Yemiş'ten Sarayburnu'na kadar
Yakamozlu bir kuşak çekti sulara
Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası
Sabahçı bir horozla bir oldu da
Gazhane'den önce Uzun uzun öttü
İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana
Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin
Gürültüsü bir yana
Bu ilk sesiydi İstanbul'un.
İSTANBUL DİLE GELDİ
Ben tarihe yürümeyi öğreten anne
Savaşlar bende yüceldi,
Çok komutan çay gibi geçti üstünden
Fatih seldi.
Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,
Pırlantaya caka satan sanat otağı,
Evrenin çevresi bir başka bende
Her köşem ayrı bir yükseliş ağı
Ben yaşamın gökkuşağıyım
Bana çıkar huzur sokakları,
Her mutlulukta imzam var.
Bende kurulur zafer takları…
Ben kader gemilerine liman
Her yıkılışın demir attığı…
Köhne sokaklarımda öksüz soluklar
Gecenin karanlığa kattığı…
Ben sonsuz sarsıntılar şehri
Ki her sevap depreminde bin kalp yıkılır…
Taksim'e Tünel'den değil
Bir genç kızın yüreğinden geçilir…
Güzelle çirkinin boğuştuğu sirk benim,
Ben yaşamak-ölmek alaşımı.
Mendil taşımam Haliç'ten başka
Kahkaham içer gözyaşımı…
Yaşar BARAN