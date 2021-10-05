İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Yarın (6 Ekim) İstanbul'da okullar tatil olacak mı, çocuklar okula gidecek mi?
İstanbul'un Kurtuluşu, her yıl 6 Ekim tarihinde pek çok etkinlikle kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile yine İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla kutlamalar yapılacağını duyurdu. Birçok veli ve öğrenci ise İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Yarın (6 Ekim) İstanbul'da okullar tatil olacak mı, çocuklar okula gidecek mi? araştırması yapmaya başladı.
05 Ekim 2021, Salı 23:35 Son Güncelleme:
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6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu kutlamaları kapsamında, İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bununla birlikte, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında her yıl olduğu gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Peki, İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Yarın (6 Ekim) İstanbul'da okullar tatil olacak mı, çocuklar okula gidecek mi? İşte yanıtı…
YARIN (6 EKİM) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI, ÇOCUKLAR OKULA GİDECEK Mİ?
6 Ekim Çarşamba günü İstanbul’un kurtuluşunun 98. yılı kutlanacak. Ancak okullar her zamanki saatlerinde açık olacak ve öğrenciler, normal ders saatlerinde okullarına gidecek.
İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul’un kurtuluşu özle bir gün olsa bile resmi tatil değil. 2021 yılındaki resmi tatiller ise şu şekilde;
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?
- Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
- Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi- Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
- Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi