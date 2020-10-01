Her derde deva: İstavrit tava tarifi

İstavrit tava tarifini pratik bir şekilde hazırlayabilir ve enfes bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için istavrit tava tarifi arıyor ya da istavrit tava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İstavrit tava yapılışı için haberimize bir göz atın.

İstavrit tava tarifi

İstavrit tava malzemeleri

600 gram istavrit

8 yemek kaşığı mısır unu

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1/2 su bardağı mısır özü yağı

Servisi için:

1/2 adet kırmızı soğan

1/2 adet limon

İstavrit tava yapılışı

İstavritleri bol su ile yıkadıktan sonra iç kısımlarını ayıklayın. Kuyruk ve kafalarını almayın. İstavritleri temizledikten sonra tekrar durulayın ve suyunu süzdürün. Fazla sularını kağıt havlu ile silebilirsiniz. Mısır ununu eleyerek servis tabağına ekleyin. Balıkların orta kısmını tuzlayın. Balıkları arkalı önlü olacak şekilde mısır ununa bulayın. Bu esnada yağı tavaya dökerek kızdırın. İstavritleri yağa atarak arkalı önlü kızartın. Kızarttığınız balıkları servis tabağına çıkartın. İstavrit tavayı limon dilimleri ve halka halka dilimlenmiş kırmızı soğan ile birlikte servis edin.



