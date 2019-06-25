Buna göre; kıdem ve ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve işe iade talepleri gibi işçi ve işveren arasındaki sorunlarda dava açmadan önce arabulucuya başvurmak gerekiyor.

341 BİNİ ANLAŞTI

Yargının iş yükünü azaltmak için yapılan düzenleme sonucunda iş uyuşmazlıklarıyla ilgili Ocak 2018’den bu yana yapılan 527 bin 324 başvurudan 341 bin 25’i yani yüzde 67’si anlaşmayla sonuçlandı. 165 bin 253 dosyada ise taraflar uzlaşamadı. Ocak 2019’dan itibaren ise 59 bin 564 arabuluculuk başvurusu yapıldı. Şu ana kadar görüşülen 19 bin 461 dosyanın yüzde 57’si yani 11 bin 82’si yine anlaşmayla sonuçlandı.

İKİ SAATİ ÜCRETSİZ

1 - Ne zaman arabulucuya gidebilirim? Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve mahkemeye veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gitmelisiniz. Ayrıca mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gitmek mümkün.

2 - Başvurular nereye? Başvurular adliyelerde kurulan arabuluculuk bürosu ve büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazıişleri müdürlüklerine ücretsiz yapılabiliyor.

3 - Arabulucu nasıl atanır? Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki görevli personel tarafından sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanıyor. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilir. Taraflar arabulucuyu, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan ‘adb.adalet.gov. tr’ adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.

4 - Arabuluculuk sürecindeki masrafları kim karşılar? Taraflar arabuluculuk görüşmelerinde anlaşamazlarsa 2 saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Aşan sürelerin ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça tüm masraflar taraflarca eşit ödenir.

DAVA HAKKI SÜRER

5 - Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum? Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. İsteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

6 - Arabulucu başvuruyu en fazla ne kadar sürede sonuçlandırır? Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

7 - Toplantıya kimler katılır? Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilirler. Taraflar geçerli bir mazeret göstermeden ilk arabuluculuk toplantısına katılmazsa, tutanakta belirtilir. Toplantıya katılmayan taraf davada haklı çıksa dahi yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur.

8- Anlaşamazlarsa ne olur? Arabuluculuk sürecinde taraflar anlaşma sağlayamazsa mahkemeye başvurarak dava açabilirler.

TEMYİZ YOLU KAPALI

9 - Arabulucuda alınan karar temyiz edilebilir mi? Anlaşma sağlanması halinde tarafların imzasının yer aldığı bir tutanak düzenlenecek. Mahkeme kararı niteliğinde olan bu karar temyiz edilemeyecek. Yani karar kesin olacak.

10 - Arabuluculuk ücretini karşılayamayacak durumda olan taraf nereye başvurmalıdır? Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk hâkiminin kararıyla adli yardımdan yararlanabilecektir.