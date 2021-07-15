İşte 15 Temmuz’da canlarını siper eden o kahramanlar…

ÖMER HALİSDEMİR:

Darbecilerin en önemli hedeflerinden biri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ele geçmesini engelleyen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, verdiği mücadele ile Türk milletinin kahramanı oldu. 15 Temmuz gecesi komutanlığa gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi alnından vurarak öldüren Halisdemir, bu hareketiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Halisdemir, darbeci askerler tarafından vurularak şehit oldu.

KAHRAMANIN VURULDUĞU YER KORUMA ALTINDA

Halisdemir ’in vurulduğu nokta özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslendi. Ağustos 2016’da Mersin’deki Şehitler Parkı’na bir heykeli dikildi. Ömer Halisdemir’in adı memleketindeki üniversitenin yanı sıra birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere verildi.

CENNET YİĞİT:

DARBENİN HABERİNİ ALIR ALMAZ GÖREVE KOŞTU

Henüz 23 yaşındaki 10 aylık polis memuru Cennet Yiğit, Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’na düzenlenen bombalı saldırıda şehit edildi. Yiğit, darbe girişimi yaşanmasaydı bir ay sonra nişanlanacaktı. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek polis olan Cennet Yiğit, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sözlüsü ile birlikteydi. Kalkışmanın haberini alır almaz Polis Özel Harekât Merkezi’ne giden ve merkeze vardığında arabadan inip mühimmat almak için koşan Cennet Yiğit, o sırada vücuduna isabet eden misket bombası ile şehit oldu.

KÜBRA DOĞANAY:

ADI OKULLARDA YAŞIYOR

Çocukluğundan beri polis olmayı hayal eden Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, 15 Temmuz gecesi evindeydi. Meslektaşı Şehit Cennet Yiğit’le birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önündeki FETÖ kuşatmasını kaldırmak için harekete geçen iki arkadaş, mühimmat almak için Özel Harekât Daire Başkanlığı’na döndü. Kapının önüne geldikleri esnada darbeci hainler ikinci bombayı attı. Kübra Doğanay olay yerinde şehit düştü.

Kübra Doğanay, Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 4. sınıfta okurken komiser yardımcılığı sınavlarına girdi. İlk olarak Diyarbakır’ın Sur ilçesinde görev aldı. Ancak ailesi endişelenmesin diye “Çanakkale’ye gittim” dedi. Daha sonra Ankara’ya çağırılan Kübra Doğanay’ın ismi, memleketi olan Kayseri’deki bir fen lisesine, Mersin’deki bir kız Anadolu imam hatip lisesine ve Yalova’da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi.

ZİYA İLHAN DAĞDAŞ:

4 GÜN ÖNCE TAYİNLE GELMİŞTİ

Darbe girişiminden dört gün önce Erzincan’dan Ankara’ya tayin edilen 31 yaşındaki Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, ev kiralayıp yerleşme hazırlıkları yapıyordu. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi.

ACI HABER 8 GÜN SONRA GELDİ

Dağdaş’ın Muğla’da yaşayan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara’ya gitti. Girişimden tam sekiz gün sonra adli tıp kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Durumunun belirsizliği nedeniyle şehit olduğu duyurulmayan Dağdaş’ın şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruldu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş’ın FETÖ’cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

BÜLENT AYDIN:

EMEKLİ OLMASINA RAĞMEN GÖREVE DEVAM EDİYORDU

15 Temmuz gecesi darbecilerin toplantı gerekçesiyle Genelkurmay Karargahı’na davet ettiği Kuvvet Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, karargah bölgesine girdiğinde darbeci askerlerin saldırısına maruz kaldı. Çolak’ın yakın koruması olan Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, saldırıya karşılık vermek isterken önce bacağından sonra da karnından yanından vurularak şehit düştü. İki çocuk babası Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın, 24 yıllık görev süresi boyunca Özel Kuvvetler’de birçok kritik noktada görev almıştı. Aydın, 5 yıl önce emeklilik hakkını elde etmesine rağmen çalışmaya devam ediyordu. O gün şehit olacağını hisseden Aydın, arkadaşlarına “Bana bir şey olursa çantamı oğluma verin” demişti. Şehit askerden oğluna yadigar kalan çantada, Bülent Aydın’ın manevi değeri olan özel eşyaları vardı.

SAİT ERTÜRK:

TESLİM OLMADI

Darbe kalkışmasını televizyondan öğrenen Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, iki arkadaşıyla buluşarak 66. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın darbeye desteğinin engellenmesi gerektiğine karar verdi. Tugaya giderek, o gecenin en önemli mücadelelerinden birini verdi. Gece 03.30 sıralarında eşi Ceylan Ertürk ’le konuşan Sait Ertürk, kendisini merak etmemesini, sabaha kadar bu işin biteceğini söyledi.

Darbeci askerleri yakalamak için karargaha arkadan yaklaşan Albay Sait Ertürk ile bir polis ve iki uzman çavuşun karşısına darbeciler çıktı. Sait Ertürk onlara önce kendisini tanıtarak, ‘’Ben 3. Kolordu Harekat Yar Başkanı Albay Sait Ertürk, teslim olmanızı emrediyorum’’ dedi. Hainler, ‘’Sen bize teslim ol’’ karşılığını verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada önce polis ve uzman çavuşlar, ardından Albay Sait Ertürk şehit oldu…

HALİT YAŞAR MİNE:

POLİS OLMAK İÇİN 3 KEZ SINAVA GİRDİ

Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine, darbe gecesinde görev alan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk’le yola çıktı. Darbe girişimine karşı koymak için iki komutanın liderliğinde dörder kişilik iki tim kuruldu. Böylelikle tankların, silahların ve askerlerin dışarı çıkması engellenerek, tugay içindeki hareketlenme durdurulacaktı. Darbecilerle mücadele ederken yaralanan Halit Yaşar Mine, 18 Temmuz’da şehit oldu.

Şehit Halit Yaşar Mine, Selçuk Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nü bitirdikten sonra tam üç kez Polislik Uzmanlık Sınavı’na girdi. Ardından Piyade Uzman Çavuş olarak görev aldı. İstanbul ’da göreve başlayalı 3.5 yıl olmuştu. Evine, ailesine ve vatanına düşkünlüğüyle bilinen Mine, ‘’Bin defa kanım aksa yine de şehit olmak isterim’’ diyordu. Şehidin ismi, Adana Seyhan’da bir ortaokula verildi.