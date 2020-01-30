1-Asgari ücret üzerinden

Patrona sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da sürüyor. İşçi sayısına bakılmadan tüm işyerleri için geçerli olan bu destek, 75 lira olarak uygulanıyor. 2019’da 500’den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde işçi başına 150 lira asgari ücret desteği verilmişti.

2-Kadına ayrıcalık

Özel sektörde bu yılın sonuna kadar işe alınan 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar ve meslek belgesi olan sigortalıların sigorta prim işveren paylarının tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ödeme süresi 6 aydan 4 yıla kadar değişiyor ve bu destekler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Bu yıl işçi başına ödenecek destek tutarı 603 lira ila 4.525 lira arasında değişiyor.

3-İşsizlik maaşı alanlar

İşsizlik maaşı alan bir kişiyi işe yerleştiren patrona, işsizlik maaşının kalan süresi boyunca prim teşviği sağlanıyor. Böylece asgari ücretle çalıştırılan bir işçi için aylık verilen katkı 985 lira oluyor. İşsizlik maaşı maksimum 10 ay. 2’nci ayda işçiyi alanlara 8 ay boyunca (8x985=7.880 TL) destek sağlanacak.

4-Engelli işçi çalıştıran

Özelde çalıştırılan engelli sigortalıların asgari ücrete göre hesaplanan SGK prim işveren hissesi bütçeden karşılanıyor. 2020 yılı için de bu desteğin en düşük tutarı 603 lira.

5- Sosyal hizmet alan çocuklar

Bu çocukların istihdamını gerçekleştiren patronlara 5 yıl boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim desteği sağlanıyor. Kişi başına aylık katkı en az 1.103 lira.

6- Sosyal yardım alanlara

Son 1 yılda düzenli nakdi sosyal yardımlardan yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan işsiz kişiyi işe alanlara 12 ay süreyle işçi başına aylık en az 603 lira sigorta prim desteği sağlanıyor. Bu destek maaşa göre 1.700 liraya kadar çıkıyor.

7- İşbaşı eğitimle istihdam

İşi pratik uygulamayla atölye ve fabrikalarda öğrenenlere önemli destekler var. Destek süreleri sektörlere göre değişiyor. İşbaşı eğitim programını tamamlayanları üç ay içinde işe alan patronların asgari ücret üzerinden ödemeleri gereken primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Teşvik süresi imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay.

8- Prim indirimi

İşverenlere çalıştırdıkları sigortalı için ödedikleri primlerde 5 puanlık indirim sağlanıyor. Bunun için aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya süresinde bildirilmesi şart. Ayrıca primlerin de zamanında ödenmesi gerekiyor. Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, prim veya idari para cezası olup da ödemeyenler bu haktan yararlanamaz. Bu yıl işçi başına uygulanan indirimin TL karşılığı 147-1.103 lira arasında.

9-Genç girişimcilere

18-29 yaş arasındaki gençlere iş kurmaları halinde vergi ve prim teşviği sağlanıyor. Prim teşviği aylık 1.015 lira, yıllık 12 bin 184 lira. Bu genç girişimcilerin üç yıl boyunca da yıllık kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı vergiden muaf. Böylece yıllık 15 bin 700 liralık ek kazanç sağlanabiliyor.

10-Bağkurlu da yararlanabilir

Primini düzenli ödeyen Bağkurlu esnafa da yüzde 5 prim indirimi uygulanıyor. Bundan isteğe bağlı sigortalılar da yararlanabiliyor. 2020 içinde bu indirimi alanlar 147 lira ila 1.103 lira arasında avantaj sağlıyor.