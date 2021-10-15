İşte 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay detayları duyurdu…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı Oktay ayrıca, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.
15 Ekim 2021, Cuma 11:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarından satır başları:
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır.
2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.
2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.
Bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Yükseköğrenimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya yükseltiyoruz
Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 artışla 181 milyar liradır.