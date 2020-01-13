İşte 2025'te en çok aranacak meslekler
Bundan 5 yıl sonra en popüler meslekler hangileri olacak? Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bu işleri yapan elemanlar çok aranacak...
20- IT Avukatı
19- Tedarik Zinciri İşçileri
18- Matematikçi
17. Sentetik Biyoloji Mühendisi
16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı
15. Bilgisayar Sistemleri Analisti
14. Veri Analisti
13. Makine öğrenimi/öğretim
12. Akıllı Bina Teknisyeni
11. Blockchain Geliştiricisi
10. 3D Baskı Teknisyeni
9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu
8. Dijital Kaldırma Uzmanı
7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
6. BT Güvenlik Analisti
5. Dijital İçerik Uzmanı
3. Enerji Teknisyenleri
2. Kalifiye İşçi
1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar