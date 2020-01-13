İşte 2025'te en çok aranacak meslekler

Bundan 5 yıl sonra en popüler meslekler hangileri olacak? Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bu işleri yapan elemanlar çok aranacak...

13 Ocak 2020, Pazartesi 10:35 Son Güncelleme:
A A
İşte 2025'te en çok aranacak meslekler

20- IT Avukatı

19- Tedarik Zinciri İşçileri

18- Matematikçi

17. Sentetik Biyoloji Mühendisi

16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı



15. Bilgisayar Sistemleri Analisti

14. Veri Analisti

13. Makine öğrenimi/öğretim

12. Akıllı Bina Teknisyeni



11. Blockchain Geliştiricisi

10. 3D Baskı Teknisyeni

9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

8. Dijital Kaldırma Uzmanı

7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı


6. BT Güvenlik Analisti

5. Dijital İçerik Uzmanı

3. Enerji Teknisyenleri

2. Kalifiye İşçi

1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Efes Antik Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı