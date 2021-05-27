Türkiye İşte Adnan Menderes'in Yassıada'da tutulduğu oda

İşte Adnan Menderes'in Yassıada'da tutulduğu oda

Türkiye

İşte Adnan Menderes'in Yassıada'da tutulduğu oda

27 Mayıs 1960 darbesinde dönemin başbakanı Adnan Menderes ve 2 bakanın yargılama süreci Yassıada'da görüldü. CNN TÜRK muhabiri Samet Güner ve kameraman Yasin Kamoğlu, Adnan Menderes’in 11 ay boyunca kaldığı o odayı görüntüledi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 12:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kara bir geçmiş, kara bir tarih kara bir leke olarak hafızalara kazındı 27 mayıs 1960. Yapılan darbe ile o dönemin başbakanı ve çok sayıda Demokrat Partili tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Ama artık o adanın ismi değiştirildi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Adaya geldiğimizde bizi 592 Demokrat Partili’nin yanında getirdikleri eşyaları temsil eden valizler karşılıyor.


Her santimetre yaşanmışlıkları 61 yıl sonra dahi hüzünle içinde tutuyor. Demokrat Partilileri temsil eden kaya üstündeki siluetler, o karanlık günün adadaki ilk adımlarındaki ağırlığı hatırlatıyor.

Adnan Menderes Yassıada’da, 11 ay boyunca zor koşullar altında kaldı bu yatakta yatıp bu masada oturdu ama bu küçük odada her zaman bir subay başında odanın içine nöbet tuttu ama Adnan Menderes dayı subayın konuşması yasaktı. Şu an içeriye gün ışığı giriyor olsa da Adnan Menderes bu odada kalırken pencere tamamen kapatılmış, odadaki ışık ise 24 saat açık bırakılmıştı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bylockçular
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1960 darbesine ilişkin belgeler yıllar sonra ortaya çıktı! Saatler, kol düğmeleri, kıyafetler..