Kara bir geçmiş, kara bir tarih kara bir leke olarak hafızalara kazındı 27 mayıs 1960. Yapılan darbe ile o dönemin başbakanı ve çok sayıda Demokrat Partili tutuklanarak Yassıada'ya götürüldü. Ama artık o adanın ismi değiştirildi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Adaya geldiğimizde bizi 592 Demokrat Partili’nin yanında getirdikleri eşyaları temsil eden valizler karşılıyor.

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Her santimetre yaşanmışlıkları 61 yıl sonra dahi hüzünle içinde tutuyor. Demokrat Partilileri temsil eden kaya üstündeki siluetler, o karanlık günün adadaki ilk adımlarındaki ağırlığı hatırlatıyor.

Adnan Menderes Yassıada’da, 11 ay boyunca zor koşullar altında kaldı bu yatakta yatıp bu masada oturdu ama bu küçük odada her zaman bir subay başında odanın içine nöbet tuttu ama Adnan Menderes dayı subayın konuşması yasaktı. Şu an içeriye gün ışığı giriyor olsa da Adnan Menderes bu odada kalırken pencere tamamen kapatılmış, odadaki ışık ise 24 saat açık bırakılmıştı.