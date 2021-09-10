Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 23 yaşındaki Saraçoğlu, Mert Fırat’ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

REDDETTİĞİ DİZİLER

En son 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolde yer alan Saraçoğlu’nun reddettiği diziler arasında; 'Üç Kuruş', 'El Kızı', 'İntiba', 'Destan', 'İyi Adamın 10 Günü', 'Kanunsuz Topraklar' gibi yeni sezonun iddialı yapımları var.

'ÖNCE KARİYERİM'

Televizyonda başrol oynayarak bir sezon boyunca kazanabileceği yüksek meblağı elinin tersiyle iten güzel oyuncu, “Önce kariyerim” diyerek rüştünü tiyatro sahnesinde ispatlamak istiyor.







