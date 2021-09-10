Magazin İşte Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi...

İşte Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi...

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İşte Afra Saraçoğlu'nun yeni projesi...

BKM’den O3 Medya’ya, Gold Film’den Ay Yapım’a, farklı yapım şirketlerinin iddialı dizileri için gelen teklifleri reddeden Afra Saraçoğlu, DasDas’ın yeni oyununda rol almak için el sıkıştı.

10 Eylül 2021, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
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Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 23 yaşındaki Saraçoğlu, Mert Fırat’ın yöneteceği oyunla bu sezon sadece tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşacak.

REDDETTİĞİ DİZİLER

En son 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolde yer alan Saraçoğlu’nun reddettiği diziler arasında; 'Üç Kuruş', 'El Kızı', 'İntiba', 'Destan', 'İyi Adamın 10 Günü', 'Kanunsuz Topraklar' gibi yeni sezonun iddialı yapımları var.

'ÖNCE KARİYERİM'

Televizyonda başrol oynayarak bir sezon boyunca kazanabileceği yüksek meblağı elinin tersiyle iten güzel oyuncu, “Önce kariyerim” diyerek rüştünü tiyatro sahnesinde ispatlamak istiyor.


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