Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kadınların, çalışma hayatına katılımına destek amacıyla hayata geçirilen İş'te Anne Projesi'nden 52 bine yakın anneye 317 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un, annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla sağladığı teşvik ve desteklere ilişkin bilgiler paylaştı.

İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlarla kadınları iş gücü piyasasına hazırladıklarını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"İş'te Anne Projemiz kapsamında kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelere, günlük 110 lira tutarında ödeme yapıyoruz. Kadınların, İş'te Anne Projesi ile çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadına toplam 317 milyon lira ödeme yaptık."

Bakan Vedat Bilgin, 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere aylık 400 liraya kadar çocuk bakım desteği ödendiğini anımsatarak, bu desteğin 2-5 yaş arası çocuğu olan ve sanayi sektöründe istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan annelere verildiğini belirtti.

32 BİN ANNEYE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla annelere yarım çalışma ödeneği ile de destek sağladıklarını vurgulayan Bilgin, uygulamanın başladığı 2016'dan bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira ödendiğini bildirdi.

Vedat Bilgin, uzun süre çalışma hayatından uzak kalan kadınların da İş Kulübü eğitimleriyle çalışma hayatına adım attığına dikkati çekerek, bu hizmet kapsamında, yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunularak kadınlara motivasyon desteği sağlandığını ifade etti.



