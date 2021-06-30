Hürriyet'in haberine göre, 31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti. Bonuslar ise hariç... Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Transfer görüşmelerinin bu hafta olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Alex Teixeira’nın, Beşiktaş’ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile birlikte ‘kartal pençesi’ hareketi yapması ses getirmişti.