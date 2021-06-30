Futbol İşte Beşiktaş'ta Teixeira'nın 'kartal pozu'nun bedeli

İşte Beşiktaş'ta Teixeira'nın 'kartal pozu'nun bedeli

Futbol

İşte Beşiktaş'ta Teixeira'nın 'kartal pozu'nun bedeli

Josef de Souza ile beraber fotoğraf çektiren ve kartal pozu veren Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, Beşiktaş'tan dünyaları istedi. Oyuncunun garanti ücret talebi, imza parası ve bonusları transferi çıkmaza soktu.

30 Haziran 2021, Çarşamba 10:11 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre, 31 yaşındaki futbolcu hem yıllık 3.5 milyon euro garanti para hem de aynı miktarda imza parası talep etti. Bonuslar ise hariç... Beşiktaş Yönetimi ise bu rakamı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Transfer görüşmelerinin bu hafta olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Alex Teixeira’nın, Beşiktaş’ta forma giyen vatandaşı Josef de Souza ile birlikte ‘kartal pençesi’ hareketi yapması ses getirmişti.

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