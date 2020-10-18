İşte corona virüs ölüm riski 6.7 kat yüksek olan grup

COVID-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda düzenlenen 23. Türk Toraks Derneği Kongresi’nde corona virüsle ilgili iki önemli araştırmanın sonuçları açıklandı.

Türk Toraks Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Nurdan Köktürk öncülüğünde geçtiğimiz Mart-Temmuz arasında bin 500 COVID-19 hastasının verileri incelenerek oluşturulan TURCOVID-19 araştırmasında, 65 yaş üzeri olmanın ölüm riskini 6.7 kat artırdığına dikkat çekildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Araştırmaya göre bin 500 COVID-19 hastasının yüzde 69.7’sine mikrobiyolojik yöntemlerle kesin tanı konulurken, geri kalan yüzde 30’luk dilime ise corona virüs tanısı ancak radyolojik bulgularla konuldu ancak bu olgularda PCR negatif bulundu.

Bin 495 hastada çekilen akciğer tomografisinde ise hastaların yüzde 83’ünde Kovid-19 bulguları saptandı. Virüs saptanan kişilerin yüzde 17’si sağlık çalışanlarından oluşurken, araştırma sırasında bir sağlık çalışanının hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği de duyuruldu.

Ölenlerin ortalama yaşı 71

5 aylık süreçte hastane başvurusu olan bin 500 hastanın yüzde 57’sinin erkekleri yüzde 43’ünün de kadınlardan oluştuğu araştırmaya göre COVID-19 nedeniyle ölen kişilerin ortalama yaşı 71 olarak hesaplandı.

65 yaş üzeri olmanın ölüm riskini 6.7 kat arttırdığının altı çizilirken, “Olguların yüzde 76’sı pnömoni yüzde 14’ü ağır pnömonidir. Ağır pnömoni ölüm riskini 16 kat artırırken, çoklu organ yetmezliği ve septik şok 94 kat artırmaktadır” denildi.

Başkent Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Uzman Dr. Şerife Torun tarafından gerçekleştirilen ve COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarında risk faktörleri ve hastalığın seyrinin değerlendirildiği araştırma sonuçları da bu yılki dijital kongrede duyuruldu.

13 farklı şehirden 162 doktor, 179 hemşire ve 124 diğer sağlık kurumu çalışanının dahil edildiği araştırmaya göre, COVID-19 tanısı alan doktorların yüzde 26.7’si, hemşirelerin yüzde 17.3’ü, sağlık çalışanlarının da yüzde 26.6’sında en az bir kronik hastalık bulunuyor.

Araştırma sonuçlarına göre aktif sigara içiminin ölüm riskini 3.7 kat, nefes darlığının 6.5 kat arttırdığı da tespit edildi.

COVID-19 hastalarında kaydedilen en yüksek ateş 38.2 olurken, vücut sıcaklığındaki her 1 derecelik artışın ölüm olasılığını 1.5 kat artırdığının altı çizildi.

Araştırma sonuçları hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

“Ek hastalıklardan kalp yetmezliği ve KOAH ölüm riskini 5 kat, kalp hastalığı 4 kat , hipertansiyon 3 kat, Immunsupresif durumlar 6, böbrek yetmezliği 4, kanser tanısı ise 10 kat artırmaktadır.Favipiravir kaybedilen grupta daha fazla kullanılmıştır. Ancak bu durum hastalık ağırlığı ile ilişkili gibi görünmektedir. Hidroksiklorokin ve Azitromisin mortalite ile ilişkili görünmemektedir. En sık görülen yan etki karaciğer toksitesidir.”





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