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İşte Cristiano Ronaldo'nun Cadılar Bayramı kostümü

Cadılar Bayramı için ünlüler değişik kıyafetler giymeye devam ediyor. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da oldukça eğlenceli ve şaşırtmacalı bir kıyafetle bu seneki Cadılar Bayramı'na dahil oldu.

01 Kasım 2019, Cuma 12:01 Son Güncelleme:
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İşte Cristiano Ronaldo'nun Cadılar Bayramı kostümü

Cristiano Ronaldo'nun giydiği maskeli ve göz yanılmacalı kıyafet dikkat çekti. Sanki başka biri Ronaldo'yu taşıyormuş gibi görünen kıyafet, görenleri güldürdü.


Ronaldo'nun Instagram hesabından paylaştığı video 1 günde yaklaşık 8,5 milyon kişi tarafından görüntülendi. 3,5 milyon beğeni alan videoya 30 bini aşkın yorum geldi.


Kulüp binasında bu ilginç kıyafetle dolaşan Ronaldo, takım arkadaşlarını troll'ledi.

https://www.instagram.com/p/B4SDDWCAWbd/

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