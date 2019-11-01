İşte Cristiano Ronaldo'nun Cadılar Bayramı kostümü Cadılar Bayramı için ünlüler değişik kıyafetler giymeye devam ediyor. Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da oldukça eğlenceli ve şaşırtmacalı bir kıyafetle bu seneki Cadılar Bayramı'na dahil oldu.