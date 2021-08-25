Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Böylece sendikaya yeni üye olacak bekar hizmetli maaşı yüzde 32.45 zamlanacak. Bu verilerle, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu sendikalı hizmetlinin maaşı 4 bin 983 liradan iki yıl içinde 6 bin 516 liraya çıkmış olacak.

EN DÜŞÜĞÜ 4 BİN 213 LİRA

Memur emeklilerinin maaşında da 2 yılda enflasyon farkları hariç tutulduğunda en az 1.000 lira civarı artış olacak. 3 bin 276 lira olan en düşük memur emekli maaşı Temmuz 2023’te 4 bin 213 liraya yükselecek. Şu anda 25 yıl hizmeti olan 1’inci derecenin 4’üncü kademesi bir öğretmen 4 bin 28 lira maaş alıyor.

Bu maaş Ocak 2022’de 4 bin 230 lira, Temmuz 2022’de 4 bin 526 lira, Ocak 2023’te 4 bin 888 lira, Temmuz 2023’te ise 5 bin 182 liraya çıkacak. Böylece toplam artış 1.152 lirayı bulacak. POSTA olarak toplu sözleşme kapsamında yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisinin 6’şar aylık dönemlerde ne kadar maaş alacağını hesapladık. Memur emeklileri ve emekli adayı memurlar detaylı rakamları bugün itibarıyla (aşağıdaki tablodan) takip edebilir.