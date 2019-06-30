İşte emeklilerin hak ve talepleri

Emeklilere son yıllarda birçok konuda kolaylıklar sağlandı. Maaşlar iyileştirildi, intibak yani maaşlar arasında adalet sağlandı, çalışan emeklinin maaşından prim kesme işlemine son verildi. Emeklilerin kazandığı haklardan biri de bayram ikramiyesi. Son 4 yılda emeklilerin kazanımı olan düzenlemeleri özetle şu şekilde sıralayabiliriz:

İKRAMİYE, PROMOSYON

■ Temmuz 2015’te 1000 liranın altında kalan aylıklara seyyanen 100 lira eklendi.

■ 1000-1100 lira arası aylıklar 1100 liraya tamamlandı.

■ Ocak 2016’da SSK ve Bağkur emeklilerinin tümüne 100 lira seyyanen zam yapıldı.

■ Haziran 2018 itibarıyla bayramlarda 1000’er lira ikramiye verilmeye başlandı.

■ Çalışan emekli için Sosyal Güvenlik Destek Primi kalktı, borcu olanlarınki silindi.

■ Emekliye maaşına göre üç yılda bir 300-450 lira promosyon ödenmesine karar verildi.

■ 30 yılın üzerinde çalışması olduğu halde 30 yıl üzerinden ikramiye alan memur emeklisine ikramiye farkı ödendi.

VERGİDEN MUAF

Emeklilere sağlanan diğer haklardan bazıları ise şöyle:

■ Eğer bir emeklinin 200 metrekareden daha küçük bir evi varsa ve sadece emekli maaşıyla geçiniyorsa Emlak Vergisi ödemiyor.

■ Emekli maaşının tamamına onayı yoksa haciz konulamıyor.

■ TOKİ’nin yaptığı ucuz konutlarda emeklilere özel kontenjan ayrılıyor.

SEYYANEN ZAM VE İNTİBAK

Bu avantaj ve haklara rağmen günümüz şartlarında emeklilerin bazı ek talepleri de söz konusu. Bunu da Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ‘30 Haziran Emekliler Günü’ nedeniyle bir kez daha gündeme taşıdı.

İşte Kazım Ergün’ün ağzından emeklilerin talepleri:

- Ek ödeme oranları artırılsın.

-Enflasyon nedeniyle aylıklarda oluşan kaybın telafisi için ‘seyyanen zam’ verilsin.

-2000 sonrası emekli olanlara da intibak sağlansın.

-Tüm emekliler sağlık katkı payından muaf olsun.