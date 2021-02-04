İşte Erdoğan ile Bahçeli zirvesinde görüşülen konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Saat 15.37'de başlayan ve basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Görüşmeye ilişkin CNN Türk muhabiri Sena Alkan canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

AK Parti ve MHP'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmasa da gündemde yeni anayasanın hayata geçirilmesi için olası yol haritaları var demek mümkün....

Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğu yetmiyor. İttifak 337 sandalyeye sahip. Ancak anayasa değişikliği için 400 vekil gerekiyor. Referandum için ise gereken sayı 360.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Olumlu katkı vermek isteyenlere kapımız açık' ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer başlık da ittifakın genişlemesi. Yine Ankara'da son haftalarda konuşulan bir konuydu. Güncel siyasi gelişmeler de Erdoğan ve Bahçeli'nin gündemiydi.

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