İşte faiz kararının ardından bankaların konut kredisi faiz oranları...
Kredi faiz oranları Merkez Bankası faiz kararının ardından merak ediliyordu. Bankaların Ekim 2021 konut kredisi faiz oranları belli oldu. Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank’ın da aralarında bulunduğu pek çok bankada, konut kredilerinde faiz oranı yüzde 1,37’den başlıyor. Özel ve kamu bankalarında da bu oran değişebiliyor. İşte, Ekim 2021 bankaların konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları…
22 Ekim 2021, Cuma 12:31 Son Güncelleme:
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2022 yılına kendi evinde girme hayali kuran pek çok kişi, bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Kredi kullanımında en önemli etken faiz oranı olurken, aylık taksit ve toplam maliyet de banka müşterileri tarafından dikkatle seçiliyor. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Garanti BBVA gibi, 10’dan fazla bankanın konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını bir araya getirdik…
Ev almak isteyenlerin başvurduğu konut kredilerinin oranları, Merkez Bankası faiz kararına göre değişiklik gösteriyor. TCMB PKK kurulu toplantısı sonucunda Eylül ayında politika faizi 100 puan düşürülmüştü, Ekim ayında ise bu düşüş 200 puanla yüzde 18’den yüzde 16’ya geriledi. Konut kredisi faiz oranları da bu düşüşten etkilendi. İşte, bankaların konut kredisi faiz oranları…
GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,48
Aylık taksit: 3 bin 573 TL
Toplam maliyet: 431 bin 043 TL
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,37
Aylık taksit: 3 bin 405 TL
Toplam maliyet: 410 bin 573 TL
AKBANK KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,37
Aylık taksit: 3 bin 405 TL
Toplam maliyet: 410 bin 744 TL
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,37
Aylık taksit: 3 bin 405 TL
Toplam maliyet: 411 bin 091 TL
İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,38
Aylık taksit: 3 bin 420 TL
Toplam maliyet: 412 bin 945 TL
YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,39
Aylık taksit: 3 bin 436 TL
Toplam maliyet: 414 bin 497 TL
HALKBANK KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,41
Aylık taksit: 3 bin 466 TL
Toplam maliyet: 418 bin 213 TL
ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,43
Aylık taksit: 3 bin 496 TL
Toplam maliyet: 421 bin 849 TL
VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,43
Aylık taksit: 3 bin 496 TL
Toplam maliyet: 421 bin 849 TL
ING BANK KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,52
Aylık taksit: 3 bin 635 TL
Toplam maliyet: 438 bin 328 TL
TEB KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,61
Aylık taksit: 3 bin 775 TL
Toplam maliyet: 455 bin 004 TL
QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ
Kredi: 200 bin TL
Vade: 10 yıl (120 ay)
Faiz oranı: %1,64
Aylık taksit: 3 bin 823 TL
Toplam maliyet: 440 bin 913 TL