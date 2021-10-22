İşte faiz kararının ardından bankaların konut kredisi faiz oranları...

2022 yılına kendi evinde girme hayali kuran pek çok kişi, bankaların konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Kredi kullanımında en önemli etken faiz oranı olurken, aylık taksit ve toplam maliyet de banka müşterileri tarafından dikkatle seçiliyor. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Garanti BBVA gibi, 10’dan fazla bankanın konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını bir araya getirdik…

Ev almak isteyenlerin başvurduğu konut kredilerinin oranları, Merkez Bankası faiz kararına göre değişiklik gösteriyor. TCMB PKK kurulu toplantısı sonucunda Eylül ayında politika faizi 100 puan düşürülmüştü, Ekim ayında ise bu düşüş 200 puanla yüzde 18’den yüzde 16’ya geriledi. Konut kredisi faiz oranları da bu düşüşten etkilendi. İşte, bankaların konut kredisi faiz oranları…

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,48

Aylık taksit: 3 bin 573 TL

Toplam maliyet: 431 bin 043 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,37

Aylık taksit: 3 bin 405 TL

Toplam maliyet: 410 bin 573 TL

AKBANK KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,37

Aylık taksit: 3 bin 405 TL

Toplam maliyet: 410 bin 744 TL

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,37

Aylık taksit: 3 bin 405 TL

Toplam maliyet: 411 bin 091 TL

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,38

Aylık taksit: 3 bin 420 TL

Toplam maliyet: 412 bin 945 TL

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,39

Aylık taksit: 3 bin 436 TL

Toplam maliyet: 414 bin 497 TL

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,41

Aylık taksit: 3 bin 466 TL

Toplam maliyet: 418 bin 213 TL

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,43

Aylık taksit: 3 bin 496 TL

Toplam maliyet: 421 bin 849 TL

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,43

Aylık taksit: 3 bin 496 TL

Toplam maliyet: 421 bin 849 TL

ING BANK KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,52

Aylık taksit: 3 bin 635 TL

Toplam maliyet: 438 bin 328 TL

TEB KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,61

Aylık taksit: 3 bin 775 TL

Toplam maliyet: 455 bin 004 TL

QNB FİNANSBANK KONUT KREDİSİ

Kredi: 200 bin TL

Vade: 10 yıl (120 ay)

Faiz oranı: %1,64

Aylık taksit: 3 bin 823 TL

Toplam maliyet: 440 bin 913 TL