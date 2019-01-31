İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası... Açıkladılar
Serdar Aziz transferini resmiyete döken Fenerbahçe, İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Sloven oyuncu Miha Zajc'ın transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe, Empoli forması giyen Sloven oyuncu Miha Zajc ile de anlaşma noktasına geldi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre Empoli'ye 6.5 milyon euro + Salih Uçan'ın bonservisini teklif eden Fenerbahçe, görüşmelerde son noktaya geldi.
Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.
Orta sahanın ortasında görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Slovenya Milli Takımı'nda da 9 kez forma giyerken 2 kez ağları havalandırmayı başardı.
Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.