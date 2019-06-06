İşte geleceğin mesleği: Yapay zeka

Etkinliğin ana konuşmacılarından Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul geleceğin mesleklerinin endüstri veri uzmanı, robot koordinatörü, IoT çözüm mimarı, sanayi bilgisayarı mühendisliği, 3 boyutlu organ uzmanı ve sanal sağlık danışmanlığı olacağını söyledi.

2010’dan sonra doğan neslin yapay zekayla tanışacağını söyleyen Erdem Erkul “Bu jenerasyon, iki veya üç yaşlarındayken temelinde yapay zeka bulunan uygulamalarla büyüyecek. Gelecek kuşak, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimleyecek, akıllı makinelerle yaşayacak, insanın iç görülerini ve önyargılarını taklit eden ve bunları zenginleştiren yapay zeka uygulamalarını kullanacak” dedi.