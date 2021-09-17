İşte güncel kamu personel alımı ilanları! Yüzlerce personel aranıyor...

Bu kapsamda kamuda farklı kurum ve meslek gruplarından 1.865 personel arandığı görülüyor. Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan Merkez Bankası’na kadar birçok kurumun personel aradığı gözlemleniyor.

MÜHENDİSTEN ANTRENÖRE

Türkiye’nin her ilini kapsayan ilanlar arasında özellikle üniversite ilanları dikkat çekiyor. Öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarında yüzlerce ilan yayımlayan üniversiteler sözleşmeli personel alımlarına da devam ediyor.

Site üzerinden neredeyse her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Peki hangi kadroda, ne kadar açık var?

İşte mühendisten antrenöre kadar herkese hitap eden ilanlar...