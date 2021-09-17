İşte güncel kamu personel alımı ilanları! Yüzlerce personel aranıyor...
İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Özellikle kamu ilanlarının yayımlandığı ‘kamuilan.sbb.gov.tr’ üzerinden neredeyse her gün yüzlerce yeni iş ilanı veriliyor. // Hülya ÇAYLAK-POSTA
17 Eylül 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Bu kapsamda kamuda farklı kurum ve meslek gruplarından 1.865 personel arandığı görülüyor. Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan Merkez Bankası’na kadar birçok kurumun personel aradığı gözlemleniyor.
MÜHENDİSTEN ANTRENÖRE
Türkiye’nin her ilini kapsayan ilanlar arasında özellikle üniversite ilanları dikkat çekiyor. Öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarında yüzlerce ilan yayımlayan üniversiteler sözleşmeli personel alımlarına da devam ediyor.
Site üzerinden neredeyse her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Peki hangi kadroda, ne kadar açık var?
İşte mühendisten antrenöre kadar herkese hitap eden ilanlar...
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