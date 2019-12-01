İşte hamile Hazar

İngiliz ulusal kanalı BBC’nin dizisi ‘The Mallorca Files’da rol alan Hazar Ergüçlü’nün ilk görüntüleri ortaya çıktı. Dizide ‘Azra Bolat ’adlı hamile bir kadını canlandıran oyuncu çekimler için aylar önce İspanya’nın Mayorka adasına gitmişti. Geçen hafta yayına giren 10 bölümlük dizi, iki dedektifin İspanyol adasındaki gizemli cinayetleri çözmesini konu alıyor.

Hazar Ergüçlü’nün sahneleri ‘Number One Fan’ adlı dördüncü bölümde ekrana gelecek. Dizide Elen Rhys ve Julian Looman’in başrolde oynuyor. Hazar Ergüçlü’nün Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaştığı ‘Hakan: Muhafız’ dizisinin üçüncü sezonu da önümüzdeki aylarda yayınlanacak.