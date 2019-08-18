Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun açılış maçı Denizlispor ile Galatasaray arasında oynandı. Son şampiyon Galatasaray'la, ligin yeni ekibi Denizlispor'un karşı karşıya geldiği maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Denizlispor olmuştu.

Denizlispor - Galatasaray maçına taraftarlar ile Hasan Şaş arasında yaşanan gerginlik damga vurmuştu ve yaşanan olaylardan sonra Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Hasan Şaş bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevine geri döndüğünü açıkladı.

Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirimiz Metin Karabaş, Hasan Şaş'ın görevine dönmesinin nedenlerini Fanatik TV'de anlattı.

Galatasaray yönetiminin ve camianın yaşanan olaylara sessiz kalmasının Hasan Şaş'ı çok kırdığını ve üzdüğünü ifade eden Metin Karabaş, "Hasan Şaş nasıl istifasını sunduysa aynı şekilde arkasında durma eğilimindeydi fakat Fatih Terim'in 'Biz bu yola beraber çıktık, sonuna kadar beraber gideceğiz' demesinin ardından Hasan Şaş istifasını geri aldı.

Hasan Şaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla hala kırgın olduğunu ifade eden Metin Karabaş, "Hem Fatih Terim'in ısrarı ve Hasan Şaş'ın Galatasaray'a olan aşkı ağır bastığı için Hasan Şaş görevine devam etme kararı aldı" dedi.