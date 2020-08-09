İSTE hız kesmiyor!

Gerek akademik kadrosu gerekse öğrencilerinin bireysel ve takım halinde çeşitli kategorilerde önemli derecelere imza attığı İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) her geçen gün büyümeye devam ediyor. İSTE bünyesinde 8 yeni bölüme daha bu yıl ilk kez öğrenci alınarak, geçen yılki kontenjanların yaklaşık %20 üzerine çıkılacak.

Çocuklar evde, güvende, ne yaşıyorlar?

İSTE bünyesindeki mevcut programlar gibi, yeni açılan bölümlerin de güncel ve tercih edilen bölümler olması dikkatlerden kaçmazken, bu yıl toplam 2862 yeni öğrenciye de İSTE’nin kapıları açılmış olacak.

Bu bölümler çok havalı

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümüne 40, Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümüne 40, Uçak Bakım ve Onarım Bölümüne 40 olmak üzere toplamda 120 öğrenci geleceğin gözde meslek gruplarından olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine kayıt yaptırma imkanı bulacaklar.

İSTE sağlık sektöründe de varım diyor

Mühendis, Mimarlık ve teknik anlamda açmış olduğu bölümlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İSTE, öncelikle içinde bulunmuş olduğu bölge ve ardından da ülkenin sağlık sektöründeki insan kaynakları ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, yükseköğrenim düzeyinde uzman yetiştirmeye gayret gösteriyor. Bu kapsamda Dörtyol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına 40 yeni öğrenci ilk kez kayıt yaptıracak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Lojistik Yönetimi Bölümüne 40, Mimarlık Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık Bölümüne de bu yıl 60 yeni öğrenci merhaba diyecek.

Gençler istiyor, İSTE yeni bölümler açıyor

Üniversite eğitiminin ardından meslek kaygısı ve iş sorunu yaşamak istemeyen gençler, özellikle tercih döneminde çağın ihtiyaçlarına yönelik bölümlere kayıt yaptırmak istiyorlar.

İskenderun Meslek Yüksekokulu bünyesindeki; Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi programına alınacak 40 yeni öğrencisiyle, Türkiye’de sayılı üniversitelerinde var olan bu bölümü bulunduran bir eğitim kurumu olarak İSTE, dikkatleri üzerine bir kez daha çekecek.

Türkiye’de sadece 2 üniversitede var

Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, birçok alanda gözde bir meslek grubu olan İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojisi ve Operatörlüğü bölümüne de bu yıl ilk kez 40 öğrenci alınacak. Türkiye’de ilk kez ESTÜ ile birlikte İSTE’de açılan bu bölüm, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir meslek dalı olarak gösteriliyor.

Rektör Türkay Dereli’den gençlere çağrı

“COVID-19 sonrasına hazır, iyi bir öğrenme ekosisteminde bulunmayı isteyen herkesi, Türkiye’nin en dinamik teknik üniversitesi olan İSTE’ye, Teknoversite’ye davet ediyorum” diyen İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli konuyla ilgili yaptığı değerlendirme de şöyle konuştu:

"Gençlerimiz ayrıcalıklı olacaklar "

“Yeni açtığımız toplam 8 bölüm ve programa, 340 öğrenci daha alıyoruz. Tıpkı mevcut programlarımız gibi, yeni açılan bölümlerimiz de güncel ve tercih edilen bölümler. Yeni bölümlerimizin başta İskenderun ve Hatay olmak üzere tüm Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerimiz yükseköğrenimleri boyunca alacakları kaliteli eğitimle İSTE’li olmanın ayrıcalığını mutlaka yaşayacaklar.”



