İşte iPhone 7 böyle görünecek!

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus videosu

Aşağıdaki kısa videoda Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini görebilirsiniz. Farklı renklerde sıralanmış olan telefonlar, üst üste yerleştirilmiş durumda. Ön yüzeyleri görünmüyor ancak arka yüzeylerinden farkı anlamak fazlasıyla mümkün.

Şimdiye kadar basına yansıyan bilgilerin bir kısmı da bu sayede doğrulanmış oldu. iPhone 7 modelinde tek kamera kullanılacak olması, iPhone 7 Plus modelinde ise iki kamera olacağı iddiaları bu videoda gerçek gibi duruyor.

İsimlendirme konusundaki belirsizlik ise halen sürüyor. Bazı kaynaklar 5.5 inç büyüklükteki iPhone modelini iPhone 7 Plus olarak adlandırırken, bazıları ise bu cihazdan iPhone 7 Pro olarak bahsediyor. İsimlendirme konusundaki bu belirsizlik için Eylül ayına kadar beklemek gerekecek.

Kısa bir süre önce de yeni iPhone modelinin çıkış tarihi ile ilgili olarak 12 Eylül günü işaret edilmişti. Daha önceki Apple etkinliklerine bakarak bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.

İlgili videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Sizce çift kameralı iPhone’un arka tasarımı güzel olmuş mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.