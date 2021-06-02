Türkiye İşte kafelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

İşte kafelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Türkiye

İşte kafelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin sorular, Kabine toplantısının ardından yanıtı buldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi’nde kafelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine ilişkin detaylara yer verildi…

02 Haziran 2021, Çarşamba 10:02 Son Güncelleme:
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Hem işletme sahipleri hem de müşteriler kafelerin açılmasını heyecanla bekliyordu. 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısı ile birlikte kafelerin restoran, lokanta ve pastane gibi yeme içme yerlerinin de hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri belli oldu.

 KAFELER HAFTA SONU AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre kafe ve restoran gibi iş yerleri cumartesi günleri faaliyetlerine devam edecek. Ancak pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte, bu tarz iş yerleri de kapalı olacak.

KAFELERİN HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Kafeleri hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) ve hafta sonu (Cumartesi) günlerinde saat 07.00 ile 21.00 arasında masada servis, paket servis, gel-al usulü şeklinde çalışmalarına devam edecek. Bununla birlikte saat 21.00 ile 24.00 arasında ise yalnızca paket servis şeklinde çalışacak.

Kafelerin pazar günleri çalışma saatleri ise saat 07.00 ile 24.00 arasında ve yalnızca paket servis olarak belirlendi.

 KAFE VE RESTORANLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Kafelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri düzenlenirken diğer yandan uyulması gereken önlemlerle ilgili de kurallar belirtildi. Buna göre,

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); 

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla belirlenen gün ve saatleri arasında faaliyetlerine devam edebilecekleri belirtildi.

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