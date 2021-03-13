Magazin İşte Karahan Çantay’ın Taylandlı sevgilisi! ‘Ölene kadar seveceğim’

İşte Karahan Çantay’ın Taylandlı sevgilisi! ‘Ölene kadar seveceğim’

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İşte Karahan Çantay’ın Taylandlı sevgilisi! ‘Ölene kadar seveceğim’

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şimdide Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden Karahan Çantay’ın, Taylandlı sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı.

13 Mart 2021, Cumartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın, Taylandlı sevgilisi ortaya çıktı. Onur Akay, bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi:

Magazin Masası'nda yayınladığım röportajda, Karahan Çantay’ın çevresindeki insanlardan gelen bazı iddialar da vardı ve yazmıştım. O iddialar ne olursa olsun Karahan Çantay'ın Taylandlı sevgilisine de deli gibi aşık olduğunu biliyordum. Çok üzgün olan Taylandlı sevgilisine ulaştım ve ‘Ölene kadar Karahan Çantay’ı seveceğim.’ mesajını gönderdi.

CENAZESİ TÜRKİYE'DE

Öte yandan; Karahan Çantay’ın cenazesi bugün Türkiye'ye getirildi. Çantay’ın cenazesi İstanbul’a getirildikten sonra otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. 1995 yılında Mr. Turkey yarışması birincisi seçilen eski manken ve oyuncu Karahan Çantay’ın cenazesinin, Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. 

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